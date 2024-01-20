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اعرف دلوقتي .. نتيجة مسابقة شيخ الأزهر الشريف لحفظ القرآن وموعد إعلان مرحلة التصفيات النهائية
قام الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني باعتماد نتيجة مسابقة الأزهر الشريف ومعه وكيل الأزهر الشريف وذلك يوم الثلاثاء الماضي، كما تقرر بدء الإعلان عن مرحلة التصفيات النهائية للمسابقة يوم السابع والعشرين من شهر يناير خلال عام 2024.
نتيجة مسابقة شيخ الأزهر الشريف لحفظ القرآن
بعد كثرة البحث حول معرفة نتيجة مسابقة الأزهر الشريف الخاصة بحفظ القرآن الكريم للمرحلة الأولى، نتعرف عليها الآن عبر النقاط التالية:
- يستطيع كافة المتسابقين الآن القيام بعملية استخراج نتيجة مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم.
حيث يمكن أن يتم ذلك عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف مباشرة من هنا.
- بعدها يتم الاستعداد لخوض المرحلة التالية للمسابقة.
- كما تم التوضيح من قبل المركز الإعلامي التابع للأزهر الشريف أن كل أسماء الناجحين بالمسابقة تم العمل على تصعيدهم للوصول للمرحلة الثانية.
- بلغ عدد الذين صعدوا للمرحلة الثانية 66 ألف و 782 متسابق ناجح وصاعد لهذا الدور.
مستويات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم
مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم تتكون من عدد من المستويات سوف نتعرف عليها عبر النقاط التالية:
- المستوى الأول: من أهم شروطها حفظ القرآن الكريم كاملاً يكون مرتلاً عالم بالأحكام الخاصة بالتلاوة وضرورة حسن الأداء.
- جوائزها تكون عبارة عن 100 ألف جنيه المركز الأول.
- يحصل المركز العاشر على 55 ألف جنيه.
- محافظ المكتب يحصل على جائزة 10 آلاف جنيه تكون عن كل طالب نجح بالمسابقة.
- المستوى الثاني: يجب أن يكون المتسابق حافظاً للقرآن الكريم كاملاً، حيث تكون جائزة المركز الأول 70 ألف جنيه.
المركز العاشر جائزته 52 ألف جنيه.
- محفظ القرآن ينال 8 آلاف جنيه على كل طالب فاز بالمسابقة.
- المستوى الثالث: يجب أن يحفظ المتسابق 20 جزء من القرآن الكريم، بدايته من سورة التوبة وصولاً إلى ختام صورة الناس .
- المركز الأول جائزته 50 ألف جنيه.
- جائزة المركز العاشر 32 ألف جنيه.
- جائزة محفظ القرآن عن كل طالب فاز بالمسابقة هي 6 آلاف جنيه.
- المستوى الرابع: شروطها حفظ المتسابق عشرة أجزاء كاملة من القرآن الكريم من أول سورة العنكبوت حتى نهاية سورة الناس.
- يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قيمتها 40 ألف جنيه.
- المركز العاشر يحصل على مبلغ 22 ألف جنيه.
- ينال محفظ القرآن عن كل طالب فاز بالمسابقة 4 آلاف جنيه.