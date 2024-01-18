“حرامي وينك يا مامي؟؟”.. استقبال تردد قناة وناسة الجديد 2024 wanasah وتابع اجمل الاغاني على نايل سات وعرب سات

تردد قناة وناسة الجديد 2024، على مدار اليوم يبحث الكثير من الاباء عن تردد قناة وناسة الجديد 2024 التي تعد واحدة من القنوات المفضلة لدى الاطفال الصغار من عمر شهور وحتى 7 سنوات، حيث تقدم قناة وناسة محتوى مناسب لعقول الاطفال ويسهل عليهم فهمه واستيعابه لاستخدامها الوسائل التي تساعدها على ذلك، واليكم تردد قناة وناسة على عرب ونايل سات وفقا لأحدث تعديل.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

يمكنك ضبط تردد قناة وناسة الجديد 2024 حتى يتمكن اطفالك من مشاهدة الاغاني الطفولية التي تقدمها الشخصيات الكرتونية الجذابة للاطفال “لولو، ميدو”، ولغل من اجمل الاغاني:”حرامي وينك يا ماما، يا غنماتي، بس شوي، انا بحبك يا بابا، دكتور الاسنان الحقني، وناسة وناسة،…….”، واليكم تردد قناة وناسة للاطفال الجديد 2024 على جميع الاقمار:

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 11470.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

أو:

القمر الصناعي عرب سات.

التردد: 11270.

استقطاب القناة: عمودي.

معدل الترميز للقناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

طريقة تحميل تردد قناة وناسة الجديد 2024

من خلال اتباع خطوات بسيطة يمكنك تثبيت تردد قناة وناسة الجديد 2024 على جهاز الريسيفر الخاص بك في ثواني معدودة: