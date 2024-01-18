ننشر.. رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب في تونس 2024 عبر موقع فضاء التلميذ الرسمي scolarite.education.tn

في القريب العاجل سوف يتم الإعلان عن نتائج الطلاب في مختلف المراحل في تونس وذلك من خلال موقع فضاء التلميذ الرسمي، حيث أن في الفترة الحالية يعيش أولياء الأمور حالة كبيرة من القلق بسبب تأخر إعلان النتائج، وكان ذلك بعد أن صرح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أنه من السهل التحقق من النتيجة وذلك من خلال الموقع الرسمي لذا تابعوا معنا خطوات الحصول على نتائج الطلاب في تونس.

نتائج الطلاب في تونس 2024

أوشكت الوزارة من الانتهاء من مراقبة كل الدرجات الخاصة بالطلاب والعمل على تصحيح كل الأوراق كما أنه من المفترض أن تظهر النتيجة خلال وقت قليل، لذلك الآباء في انتظار دائم للحصول على نتائج الطلاب في تونس 2024وأوضحت الوزارة أن النتيجة في هذا العام سوف يكون معدل النجاح مرتفع عن الأعوام السابقة، وهذا على حسب تصريحات الوزارة.

رابط موقع فضاء التلميذ 2024

في حال أردت الوصول موقع فضاء التلميذ من أجل الحصول على نتيجة الطلاب في تونس يمكنك القيام بالخطوات التالية:

الدخول على موقع فضاء التلميذ الرسمي من خلال الرابط.

فيما بعد قم بكتابة اسم المستخدم أو كلمة المرور.

الخطوة التالية اضغط على كلمة نتائج الاختبارات.

ما هي المزايا التي يقدمها موقع نتائج فضاء التلميذ؟

استطاع موقع فضاء التلميذ أن يقدم مجموعة من المميزات لكل الطلاب والتي تسهل عليهم الأمور الدراسية ومن ضمن هذه المزايا هي: