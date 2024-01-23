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“النتيجة ع الأبواب” نتيجة الاعدادي بوابة نتائج الجيزة الترم الأول 2024/2023 برقم الجلوس
ازداد بحث وتساؤل طلاب الصفوف المختلفة بالمرحلة الإعدادية عن موعد صدور نتيجة الشهادة الإعدادية ضمن محافظة الجيزة الفصل الأول، فقد طالت مدة الانتظار دون فائدة، كما شعر الطلاب بالتوتر والحيرة بسبب التأخير في صدور النتيجة، سنقدم لكم في هذا المقال نتيجة الاعدادي في الجيزة 2023.
نتيجة الاعدادي في الجيزة
أعلنت مديرية التربية في محافظة الجيزة عن استمرار عملية تصحيح الأوراق الامتحانية للصف الإعدادي الثالث في الفصل الأول للعام 2022 – 2023، كما شددت مديرية التربية على مراعاة سلالم التصحيح بدقة وانتظام أثناء العملية التصحيحية، وناشدت المصححين بأخذ الوقت المناسب لاستكمال التصحيح من دون تسرع لتلافي الأخطاء والعثرات التي قد تحدث خلال عملية التصحيح.
الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة
يمكن لكافة الطلبة والطالبات الوصول إلى النتائج الامتحانية، وذلك باتباع الخطوات البسيطة والسلسة التالية:
- نقوم بزيارة الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم ضمن الجيزة.
- نضغط على خيار عرض نتائج الطلاب أعلى الصفحة الرئيسية للموقع.
- نقوم باختيار نتائج الشهادة الاعدادية.
- نختار الفصل الأول الدراسي من العام 2023.
- ندخل رقم جلوس الطالب واسمه كما هو موجود في بطاقته.
- نختار عرض النتيجة الامتحانية.
- سيظهر جدول نتائج البحث وبداخله كافة المواد الدراسية مجوعة النتائج، ويقابلها الدرجة التحصيلية للطالب ضمن كل مادة، كما يوجد جدول يوضح المجموع الكامل الحاصل عليه الطالب بالمقارنة مع المجموع الكلي ضمن الفصل الدراسي الأول 140 درجة.
- كما يمكن طبع النتائج الامتحانية والاعتماد على المستند المطبوع الذي يحمل النتائج على انه رسمي يمكن استخدامه في كافة الدوائر الحكومية