هنـــا “موعد مباراة مصر وغانا 2024 + القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا” .. اعرف كل التفاصيل

يبحث الكثير من مشجعي منتخب مصر الأول لكرة القدم عن موعد مباراة مصر وغانا في بطولة كأس أمم أفريقيا في مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ، وتقام مباراة مصر وغانا يوم الخميس القادم الموافق 18 يناير 2024 ومن الجدير بالذكر أن منتخب مصر تنهي المباراة الأول في دور المجموعات بالتعادل الايجابي بنتيجة 2-2 في المباراة الأولى أمام منتخب موزمبيق ، وخلال السطور التالية نكشف عن موعد مباراة مصر وغانا وجميع القنوات الناقلة.

موعد مباراة مصر وغانا

تنطلق صافرة مباراة مصر وغانا القادمة يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ويأمل منتخب مصر للفوز على غانا في المباراة القادمة التأهل من دور المجموعات ويقع منتخب مصر في صدارة المجموعة الثانية بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى بنقطة واحدة بعد التعادل الايجابي في المباراة الاولى أمام موزمبيق.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا

بعد التعرف على موعد مباراة مصر وغانا يبحث الكثير من مشجعي المنتخب المصري عن القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا القادمة ، حيث يمكنكم مشاهدة المباراة عبر شاشة قنوات بين سبورت الرياضية والتي تمتلك حقوق بث جميع مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 ، ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية مع منتخب موزمبيق ومنتخب غانا ومنتخب الرأس الأخضر ويمتلك منتخب مصر جميع المؤهلات واللاعبين المحترفين للصعود لدور الثمانية.