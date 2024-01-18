جميع القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وغانا 2024 كأس أمم افريقيا “هتتفرج ببلاش وأنت في بيتك”

ازدادت عمليات البحث في الساعات الاخيرة الماضية من قبل جميع المصريين عن القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وغانا القادمة ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات حيث توجد مصر في المجموعة الثانية مع منتخب موزمبيق ومنتخب الرأس الأخضر ومنتخب غانا وقد انتهت مباراة منتخب مصر أمام منتخب موزمبيق يوم الأحد الماضي بالتعادل الايجابي 2-2 وخلال السطور التالية نكشف عن جميع القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وغانا في بطولة كأس أمم أفريقيا 2024.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وغانا

يبحث الكثير من مشجعي المنتخب المصري عن القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وغانا حيث تقوم قنوات bein sports القطرية ببث جميع مباريات منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 ويعتبر المنتخب المصري من أهم وأقوى المنتخبات العربية والإفريقية في البطولة ، ويأمل منتخب مصر وجميع المصريين في التأهل والحصول على كأس أمم أفريقيا 2024 ومن المحدد أن تقام مباراة مصر وغانا يوم الخميس القادم الموافق الثامن عشر من يناير 2024.

توقيت مباراة مصر وغانا القادمة

يلتقي المنتخب المصري مع نظيره منتخب غانا ضمن مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2024 يوم الخميس الموافق 18 يناير الجاري وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية والساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة ويمتلك منتخب مصر نقطة واحدة في صدارة المجموعة الثانية بعد تعادله في المباراة السابقة بنتيجة هدفين سجلهما مصطفى محمد ومحمد صلاح.