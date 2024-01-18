تشكيلة مباراة منتخب مصر ضد غانا 2024 واسم معلق المباراة “كل التفاصيل هنــــا”

مع اقتراب مباراة منتخب مصر الثانية في دور المجموعات أمام منتخب غانا يبحث الكثير من مشجعي منتخب مصر عن تشكيلة مباراة منتخب مصر ضد غانا 2024 في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام في كوت ديفوار خلال الفترة الحالية ، ويعتمد فيتوريا مدرب المنتخب على الكثير من اللاعبين المحليين والمحترفين في تشكيل المنتخب خلال مباريات دور المجموعات ، ويجتهد جميع لاعب منتخب مصر للحصول على لقب كأس أمم أفريقيا 2024.

تشكيلة مباراة منتخب مصر ضد غانا 2024

من المتوقع أن يتم الإعلان عن تشكيل منتخب مصر أمام غانا خلال الساعات القليلة القادمة حيث يلتقي المنتخب المصري مع منتخب غانا يوم الخميس القادم الموافق 18 يناير 2024 ، وإليكم تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام غانا في المباراة القادمة.

في حراسة المرمى : محمد الشناوي.

في خط الدفاع : محمد عبدالمنعم ومحمد هاني و أحمد حجازي ومحمد حمدي.

في الوسط: حمدي فتحي و محمد النني وأحمد سيد زيزو.

في الهجوم : محمد صلاح و تريزيجيه ومصطفى محمد.

تاريخ مباراة منتخب مصر ضد غانا في كأس أمم أفريقيا

بعد التعرف على تشكيلة مباراة منتخب مصر ضد غانا 2024 يبحث جميع محبي ومشجعي منتخب مصر في الوطن العربي ومصر عن موعد انطلاق صافرة مباراة مصر وغانا القادمة وذلك يوم الخميس 18 يناير 2024 في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي ، وتقام المباراة في كوت ديفوار وتشاهدون المباراة عبر شاشة قنوات بين سبورت الرياضية بجودة عالية وبدون تشفير.