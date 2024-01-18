من هو معلق مباراة منتخب مصر ضد غانا ؟ في كأس أمم افريقيا 2024 .. تابع التفاصيل

يريد مواطنين عديدة ممن هم يرغبون في مشاهدة المحتوى الرياضي بالتعرف على المعلق الخاص بمباراة منتخب مصر، ومن الجدير بالذكر أن هناك أشخاص تريد التعرف على موعد بس المباراة القادمة بين المنتخب المصري ومنتخب غانا وفيما يلي سوف نرفق تفاصيل تلك المباراة.

من هو معلق مباراة منتخب مصر ضد غانا

مواطنين عديدة تريد التعرف على موعد بث مباراة مصر وغانا حيث إنها سوف تقام في اليوم 18 من يناير 2024، وذلك ملعب فيليكس هوفويت، ومن الجدير بالذكر أنه سوف تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة 10:00 مساء تبعا لتوقيت مصر وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساء على حسب توقيت المملكة ومن المعروف أن معلق هذه المباراة سوف يكون علي محمد علي وهو معلق مصري.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا

سوف تنقل شبكة قنوات بي ان سبورت هذه المباراة التي سوف تكون بين المنتخب المصري ومنتخب غانا، وهذا في بطولة كأس أمم أفريقيا، إذ إن القناة هذه تكون القناة التي تمتلك حقوق البث لأهم وأبرز البطولات والمباريات.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ضد غانا

يترقب هذه المباراة التي سوف تقوم بالجمع بين منتخب مصر ومنتخب غانا عدد هائل من المواطنين المصريين، وفيما يلي هذا التشكيل المتوقع للمنتخب المصري ضد منتخب غانا: