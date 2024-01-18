استقبل الآن “تردد قناة بي ان سبورت 2024 المتاح على جميع الأقمار الصناعية” لمشاهدة مباراة مصر ضد غانا

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن تردد قناة بي ان سبورت وذلك من قبل جميع متابعي ومشجعي بطولة كأس أمم أفريقيا حيث تعتبر قناة بين سبورت من أهم القنوات الرياضية في الوطن العربي والشرق الأوسط والتي حصلت على حقوق بث جميع مباريات منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا بدون تشفير وبجودة عالية وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة بي ان سبورت عبر القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة بي ان سبورت

يبحث جميع مشجعي منتخب مصر و كرة القدم الإفريقية عن تردد قناة بي ان سبورت خلال الأيام الأخيرة الماضية وذلك لمشاهدة جميع مباريات المنتخب المصري الأول لكرة القدم في دور المجموعات حيث انتهت مباراة منتخب مصر يوم الأحد الماضي بالتعادل الإيجابي أمام منتخب موزمبيق بنتيجة 2-2 ، وتعرض قناة بين سبورت الرياضية جميع أخبار المنتخب المصرى واستعداده المباريات القادمة وإليكم تردد قناة بي ان سبورت عبر القمر الصناعي نايل سات.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11310

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 2\3

موعد مباراة مصر ضد غانا

بعد التعرف على تردد قناة بي ان سبورت يمكنكم مشاهدة مباراة مصر وغانا القادمة يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة عبر شاشة bein sports والتي تبث جميع مباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط ، كما تعتبر مباراة مصر وغانا هي مباراة الجولة الثانية في دور المجموعات ويتبقى للمنتخب المصري مباراة دور المجموعات الاخيرة أمام الرأس الاخر يوم 22 يناير الجاري.