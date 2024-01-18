جميع تردد قنوات نايل سات الرياضية 224 الناقلة لمباراة مصر ضد غانا اليوم

نكشف اليوم عن تردد قنوات نايل سات الرياضية والتي يبحث عنها الكثير من محبي ومشجعي كرة القدم في الأيام الاخيرة الماضية وذلك تزامنًا مع انطلاق مباريات منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا في دور المجموعات وقد خاض المنتخب المصري مباراة الجولة الاولى في دور المجموعات أمام منتخب موزمبيق وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين سجل الهدف الأول مصطفى محمد بينما أحرز محمد صلاح هدف التعادل للمنتخب في الشوط الثاني للمباراة وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قنوات نايل سات الرياضية.

تردد قنوات نايل سات الرياضية

تعتبر قنوات نايل سات الرياضية من أهم القنوات التي يتابعها الكثير في الوقت الحالي حيث انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم والتي يشارك بها الكثير من المنتخبات العربية منها منتخب مصر ومنتخب الجزائر ومنتخب المغرب ، ومن الجدير بالذكر أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية مع منتخب الرأس الأخضر ومنتخب موزمبيق ومنتخب غانا وإليكم تردد قنوات بين سبورت الرياضية و تردد قناة اون ستام سبورت حيث تتابعون أخبار البطولة.

القناة : بين سبورت.

التردد : 11310

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 2\3

القناة : أون تايم سبورت

التردد : 11681

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5\6

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا

يمكنكم مشاهدة مباراة مصر وغانا القادمة ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات عبر شاشة قناة بين سبورت القطرية والتي حصلت على حقوق بث جميع مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 في الوطن العربي وشمال افريقيا.