استقبل الآن “تردد قناة اون تايم سبورت 2024” وشاهد مباراة مصر وغانا بأعلى جودة

يبحث الكثير من مشجعي كرة القدم ومحبي الرياضة المصرية والمنتخب المصري عن تردد قناة اون تايم سبورت حيث تعرض قناة أون تايم سبورت جميع أخبار و كواليس منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا ويتم بث الكثير من البرامج الإخبارية المميزة والتي تحصل على الأخبار الموثوقة من داخل بعثة منتخب مصر بكوت ديفوار ، ومن الجدير بالذكر أن مباراة منتخب مصر الأول في بطولة كأس أمم أفريقيا انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 ، ويستعد منتخب مصر للمباراة الثاني في دور المجموعات أمام منتخب غانا.

تردد قناة اون تايم سبورت

نكشف اليوم عن تردد قناة اون تايم سبورت لمتابعة جميع أخبار الرياضة المصرية والعربية وجميع أخبار المنتخب المصري خلال مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا ومن المحدد أن يلتقي منتخب مصر بنظيره منتخب غانا يوم الخميس القادم الموافق 18 يناير 2024 في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات ، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام غانا عبر قناة أون تايم سبورت مع كابتن “أحمد شوبير”.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11681

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5\6

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وغانا

بعد تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت يمكنكم مشاهدة الكثير من البرامج المميزة من أهمها برنامج “مع شوبير” والذي يقدمه الإعلامي كابتن أحمد شوبير والذي يقوم بنقل الكثير من الأخبار الحصرية الخاصة ببعثة منتخب مصر في كوت ديفوار وذلك خلال بطولة كأس أمم أفريقيا ، ويمكنكم مشاهدة مباراة مصر وغانا القادمة عبر شاشة قنوات بين سبورتس الرياضية.