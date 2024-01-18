استقبل حالًا “تردد قناة فوكس سبورت 2024” خطوات الضبط بالتفصيل وطريقة التنزيل

تردد قناة فوكس سبورت يشهد انطلاق أحداث بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث قامت المباراة الافتتاحية في 13 يناير وتستمر البطولة حتى 11 فبراير 2024 يعكس هذا الحدث الرياضي الكبير الاستعدادات الهائلة التي قام بها المنتخب المضيف، كوت ديفوار، خلال هذه الفترة.

تردد قناة فوكس سبورت

يمكن أيضا متابعة البطولة عبر النايل سات، أعلنت قناة بين سبورت القطرية عن حقها في بث جميع المباريات، وبالإضافة إلى بين سبورت، انضمت العديد من القنوات الرياضية الأخرى إلى قائمة النواقل تعلن عن نقل مباريات البطولات الرياضية بجودة عالية الدقة، وذلك بشكل مجاني وخال من أي رسوم إضافية.

تردد قناة Fox Sport على النايل سات

· القمر الصناعي: نايل سات.

· التردد: 11013.

· معدل الترميز: 27500.

· الاستقطاب: أفقي.

· معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة Fox Sport على النايل سات 2

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كيفية تنزيل تردد قناة Fox Sport

لطريقة استقطاب أحدث ترددات القناة على جهاز الرسيفراتباع الخطوات التالية:

انقر على زر القائمة علي جهاز التحكم الخاص بك عن بعد.

حدد “التركيب اليدوي”.

اختر “القمر الصناعي” واضبطه على “نايل سات”.

أدخل التردد 11054.

أدخل معدل الترميز 27500.

أدخل اتجاه الاستقطاب كأفقي.

أدخل معدل تصحيح الخطأ 3/4.

في النهاية، اضغط على “حفظ”.

قناة فوكس سبورت

تتميز قناة فوكس سبورت بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية المثيرة والمحتوى المتميز.