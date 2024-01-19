منحة المرأة الماكثة ٢٠٢٤ بالجزائر بتلك الشروط والأوراق “تفاصيل”

منحة المرأة الماكثة ٢٠٢٤ في الجزائر هي واحدة من المنح المقدمة للسيدات الجزائريات من لا يمتلكن عمل لهن، حيث تشجيع السيدة على الاهتمام ببيتها وأسرتها والحفاظ عليها، وفي نفس الوقت مساعدة لرب الأسرة حيث الأسر الهشة فقيرة الدخل بدولة الجزائر.. نوضح لكم معلومات حول هذه المنحة فتابعونا.

منحة المرأة الماكثة ٢٠٢٤ الجزائر

تُقدم منحة السيدة الماكثة لكل سيدة جامعية ليس لديها عمل رسمي وعمرها متراوح من 19 إلى 40 عام وعدد من الشروط الأخرى، حيث قيل أن تلك المنحة ضمن منحة البطالة كمساعدة للأسر بالجزائر، وتحتاج السيدة لتقديم بضعة أوراق من أجل القبول بتلك المنحة، حيث هذه الأوراق المطلوبة نُعددها كالتالي:

صورة شخصية ضوئية للسيدة.

شهادة عائلية.

السيدة لديها طفل أو أكثر.

شهادة للإقامة.

شهادة ميلاد حديثة.

صك بريدي.

رقم الجوال للسيدة.

مدة منحة المرأة الماكثة ٢٠٢٤ الجزائر

قيل أن منحة المرأة الماكثة ٢٠٢٤ بدولة الجزائر بقيمة 800 دينار جزائري مضافة إلى منحة البطالة، حيث يتم تقديم هذه المنحة لمدة ثلاثة شهور للسيدة الماكثة بمنزلها ولا تمتلك دخل شهري، وشروط المنحة كما يلي:

المتقدمة غير موظفة وجامعية.

الإقامة داخل دولة الجزائر بشكل دائم دون السفر.

أن تكون المتقدمة من أصل جزائري.

رفع كل ما يخص هذه المنحة من أوراق من أجل الحصول على هذه المنحة.

ويُذكر أن الحكومة الجزائرية وفت بوعدها وبدئت في صب الزيادة في رواتب الموظفين وأصحاب المنح بداية من الشهر الحالي، حيث قيمة منحة البطالة رُفعت من 13 ألف دينار جزائري لمبلغ وصل إلى 15 ألف دينار وسيتم صرف رواتب يناير وبها هذه الزيادة.