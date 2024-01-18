“هنـــا” تردد قناة بي ان سبورت متاحة على جميع الأقمار الصناعية (مشاهدة مباراة مصر ضد غانا)
في الحقيقة أنه مع استمرار بث مباريات بطولة كأس أمم افريقيا يريد الأشخاص التعرف على تردد قناة بي ان سبورت، فمن المعروف أنها القناه الرياضيه الأكثر بحثا من جانب العديد من المواطنين بتلك الفترة الجارية، ومن المعروف أن تلك البطولة تم انطلاقها منذ ما يقرب من حوالي يومين، وفيما يلي سوف نتعرف على احدث تردد هذه القناه لكي تتمكنوا من مشاهدة مباريات تلك البطولة.
تردد قناة بي ان سبورت
كثير من الأشخاص يظلوا يتساءلون عن تردد قناة بي ان سبورت فمن المعروف أن بطولة كأس أمم افريقيا يتم إذاعتها على شاشة هذه القناة، وقد جاء ترددها كما يلي:
- التردد 12604
- معدل الترميز 27500
- معدل الاستقطاب رأسي
- القمر الصناعي نايل سات.
موعد مباراة مصر وغانا
المنتخب المصري سوف يقوم بمواجهة منتخب غانا في يوم 18 من يناير 2024 وذلك بعدما تعادل مع منتخب موزمبيق بنتيجة 2-2، وهذا بالمباراة التي مضت التي تمت إقامتها في يوم 14 يناير 2024.
مميزات قناة بي ان سبورت
قناة بي ان سبورت لها العديد من المميزات التي لا تحصى، إذ إن من بين تلك المميزات ما يلي:
- تتسم ببث مختلف المباريات الهامة على شاشتها.
- كما أن القناة تعرض العديد من البطولات الهامة.
- هذا بجانب أنها تعرض المحتوى بأعلى كفاءة وجودة.
- كذلك أن القناة تبث المحتوى طوال اليوم لا تشتمل القناة على تقطيع.
- القناة ليست مشفرة تعرض القناة البطولات المهمة باعلى اشاره.
- تقوم القناة ببث المحتوى الخاص بها بدقة صوت نقية.