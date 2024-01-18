بكل سهولة هتنزلها على شاشتك “تردد قناة بي ان سبورت ماكس 2024” متاحة مجانًا

تردد قناة بي ان سبورت ماكس 2024 مع انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا في اليوم الثالث عشر من يناير 2024، شهدت عمليات البحث ارتفاعا كبيرا في التساؤلات حول تردد قناة بي ان سبورت ماكس التي أعلنت بث جميع مباريات البطولة.

تردد قناة بي ان سبورت ماكس 2024

تعتبر قناة بي إن سبورت واحدة من القنوات البارزة التي تم إطلاقها لتحقق إعجاب الجماهير في الوطن العربي بدأت القناة تحت اسم “قناة الجزيرة الرياضية”، ومع توسع شهرتها، تطورت القناة وغيرت شعارها بهدف الابتكار وتقديم المحتوى الحصري واستضافة استديوهات تحليلية خاصة بكل مواجهة رياضية، قدمت القناة نقلا حصريا للعديد من البطولات البارزة، بما في ذلك مباريات كأس أمم أفريقيا، والدوري الإنجليزي، والدوري الفرنسي، وكأس اسيا، ودوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال أفريقيا، والكثير من البطولات الأخرى المثيرة.

تردد قناة beIN Sports HD Max 1

التردد: 12604.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: 2/3.

تردد قناة beIN Sports HD Max 2

التردد: 12245.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: 2/3.

تردد قناة beIN Sports HD Max 3

التردد: 11013.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: 2/.3

تردد قناة beIN Sports HD Max 4

التردد: 12245.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: 2/3.

طريقة ضبط ترددات بين سبورت