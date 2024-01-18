Pdf رابط مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة الدفعة السابعة للمشمولين من وزارة العمل

تنزيل اسماء أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة، كشوفات الدفعة السابعة التي تحدد المواطنين المستحقين للدعم يتم انتظارها، وقد يحدث بعض التأخير في تجهيز الوجبات الأخيرة لأن وزارة العمل حريصة على البحث الدقيق عن كل حالة على حدة قبل تسجيل اسمها في الكشوفات، منعا لتردد الشائعات تتوالى دائما الوزارة في توضيح آخر قرارات لها بخصوص الرعاية الشاملة، وذلك عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي التي يتابعها ملايين من العراقيين.

اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة pdf

يقوم المواطن العراقي بالتقديم في برامج الدعم الاجتماعية التي تعلن عنها الوزارة، ثم تحدد الوزارة الأسماء التي ينطبق عليها الشروط في كشوفات، تحمل شهريا على الموقع الرسمي لها ويشمل الكشف اسم المستحق وعنوانه والفئة التي ينتمي لها، سواء كان محدود الدخل أو معدوم الدخل أو أرملة أو مطلقة بالنسبة للسيدات، كما يسجل عنوان كل حالة في الكشف منعا لحدوث تشابه في الأسماء بين المستحقين، ويتم البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، بالطريقة التالية..

زيارة منصة مظلتي العراقية .

التوجه إلى أيقونة ” برامج الرعاية الاجتماعية”.

تحديد الوجبة وهي ” السابعة”.

اضغط تحميل الملف.

ابحث عن اسمك في الملفات.

دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، حيث وُضعت برامج الرعاية الاجتماعية بالعراق حتى تدعم المواطنين الفقراء، التي لا تساعدهم ظروف حياتهم في توفير ما يلزمهم من ضروريات، ومن يقع عليه الاختيار يحصل على دعم مالي 105 ألف دينار عراقي في الشهر للفرد الواحد، وبالتالي يتضاعف الدعم وفقا لعدد أفراد الأسرة، ويمكن للمستحقين الحصول على رواتب الرعاية الاجتماعية من خلال التوجه إلى أقرب فرع لأحد مكاتب البريد الموجودة في كل المحافظات العراقية، وبالتالي ترفع الرعاية الاجتماعية مستوى حياة الأفراد وتحقق المرجو منها.