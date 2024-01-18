اضبط الان تردد قناة بطوط الجديد 2024 على جميع الأقمار بجودة عالية لمتابعة أجدد أغاني الأطفال

يتم البحث عن تردد قناة بطوط الجديد 2024، حتى يتم تقديم أفضل برامج للأطفال دون تقطع في الإرسال أو تشويش في الصوت والصورة، وقد أصبحت قناة بطوط من أشهر قنوات الأطفال في الفترة الراهنة، ويرجع هذا إلى كثير من العوامل أهمها المحتوى الذي لفت أنظار الأباء والأمهات والذي جمع بين الرفاهية والمتعة لأبنائهم بما يناسب أعمارهم الصغيرة، والمحتوى التعليمي الذي يأتي في المراتب الأولى من اهتمام أولياء الأمور.

تردد قناة بطوط الجديد 2024

تردد قناة بطوط الجديد 2024 يبحث عنه الكثير من الأشخاص فهو كما سنعرض لاحقا، حيث يمكن أن يشاهد طفلك قناة بطوط على أي من القمر الصناعي نايل سات وعرب سات من خلال ضبط الترددات التالية.

تردد القناة على نايل سات

التردد: 10853.

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد القناة على عرب سات

التردد 11594.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

لن تستغرق عملية ضبط القناة الكثير من الوقت عليك فقط الضغط على زر ” القائمة ” الموجودة في الريموت، ثم اختيار زر ” الضبط” يليها تحديد البحث اليدوي، ثم اختيار القمر الصناعي نايل أو عرب سات، وبعد ذلك سجل معلومات التردد كاملة، ثم اضغط ” بحث” انتظر حتى تحميل القناة، وفي النهاية اضغط حفظ.

برامج قناة بطوط 2024

تميزت قناة بطوط عن غيرها من قنوات الأطفال بالأفلام الكرتونية، التي تحكي قصص عالم الخيال للشخصيات المشهورة عند الأطفال مثل طرازان وسندريلا وغيرها، وقد يجد الكثير منهم متعته مع تلك الخيال الذي قد يصل إلى قمته في السنوات الأولى من العمر ومن هذه الفقرات.