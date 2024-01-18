manpower.gov.eg موقع تسجيل العمالة الغير منتظمة منحة ال 1000 جنيه 2024 من وزارة القوى العاملة

موقع تسجيل العمالة الغير منتظمة منحة ال 1000 جنيه تم الإعلان عنه مؤخرًا، حيث مازالت القوى مستمرة في تقديم كافة سبل الدعم إلى العمالة الغير منتظمة، وهذا يكون من خلال تقديم مبالغ مالية كل شهر، وبالفعل أن خلال شهر يناير سيتم تقديم دعم بحوالي 1000 جنيه إذا كان الحد الأعلى لعدد أفراد الأسرة ثلاثة.

موقع تسجيل العمالة الغير منتظمة منحة ال 1000 جنيه

أطلقت وزارة القوى العاملة رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2024 الذي يمكن للعمالة الغير منتظمة من التسجيل به، وهذا بالطبع بعد اتباع مجموعة من الخطوات كما يلي:

زيارة موقع وزارة القوى العاملة الرسمي .

الذهاب إلى أيقونة “العمالة غير المنتظمة” والنقر عليها.

كتابة رقم الهاتف، والرقم القومي.

إدراج جميع البيانات المطلوبة بدقة في الحقول المخصصة.

إرسال صورة من رقم البطاقة الشخصية.

انقر على زر”التالي”.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “تسجيل”.

حيث بعد هذه الخطوات سيتم مراجعة الطلب وكافة البيانات من قبل مختصين في وزارة القوى العاملة، وذلك للتأكد من جميع البيانات ومدى استيفاء الشروط.

لذا فور التأكد من جميع البيانات سيتم صرف الدعم لك.

منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه 2024

نقدم لكم أبرز المعلومات عن منحة العمالة غير المنتظمة..