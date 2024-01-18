اضبط تردد قناة براعم للاطفال 2024 على النايل سات لمتابعة جميع برامج وأغاني الأطفال الجديدة

تم الإعلان عن تردد قناة براعم للاطفال 2024 الجديد التي انطلقت عام 2009 من مقرها الرئيسي في دولة قطر، وهي أحد القنوات التابعة لمجموعة قنوات بي إن الإعلامية، ويركز محتوى القناة على الشق التعليمي بطريقة ترفيهية ومفضلة عند الأطفال، حيث تهدف القناة إلى تربية طفل عربي مثقف وتطوير مهارات التواصل مع المحيطين بهم، وهذا يساهم في نشأتهم السوية كثيرا، ويغطي بث قناة براعم كل أجزاء العالم لتعليم الأطفال الرسم والقراءة والكتابة.

ضبط تردد قناة براعم للاطفال 2024

قناة براعم للأطفال توجه إلى أطفال دول الشرق الأوسط لمدة 17 ساعة يوميا من خلال النايل سات والعرب سات، كما أنها تبث على القمر سهيل سات وتقدم أيضا لكل الأطفال العرب المقيمين في الدول الأجنبية عبر القمر الصناعي هوت بيرد، والآن نذكر معا تردد قناة براعم للاطفال 2024 على النايل سات

التردد: 11546.

الجودة: HD.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصويب الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500

كما تبث قناة براعم المحتوى المتميز لها على عرب سات بالتردد التالي.

التردد: 10727.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

محتوى قناة براعم للاطفال 2024

أنشأت براعم لتكون موجهة إلى الأطفال الذي يبدأ عمرهم من 3 سنوات حتى 6 سنوات، وهذا يعني أن القناة تناسب الأطفال في مرحلة قبل الانضمام إلى المدرسة، وبعد تمكن الطفل من الحديث والتواصل مع العالم الخارجي، ويفضل ألا يشاهد الطفل المحتوى التليفزيوني قبل عمر 3 سنوات، ليكون قادرا على استيعاب ما يراه من رسومات وأصوات، هذا وتحرص قناة براعم على تقديم محتوى تعليمي للأطفال يؤهلهم لتلقي المعلومات الدراسية بسهولة، تقدم القناة الكثير من الفقرات والأفلام الكرتونية التي أحبها الأطفال كثيرا ومنها.