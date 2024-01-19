اعرف بسرعة اماكن معارض اهلا رمضان 2024 في جميع محافظات مصر ” تخفيضات حتى 80%”

لا يزال البحث حول أماكن معارض أهلا رمضان يرتفع من جانب المواطنين في هذه الفترة الجارية، وذلك تزامنا مع اقتراب الشهر الكريم شهر رمضان المبارك، إذ إنه لم يتبقى على هذا الشهر سوى أيام قليلة ويهل علينا أجمل 30 يوما يتفرغ فيهم المواطنين للعبادة، وفيما يلي سوف نرفق لكم تلك الأماكن الخاصة بهذه المعارض.

اماكن معارض اهلا رمضان 2024

إنه تبعا للبيانات الرسمية التي تتعلق بغرفه محافظة الاسماعيلية التجارية المعرض الأساسي اهلا رمضان بهذه المدينة سيكون بالحديقة الخاصة بالشيخ زايد في هذه المحافظة، كذلك أن أماكن اهلا رمضان في تلك المحافظة تتضمن إقامة مكان بنادي المنتزة وايضا العديد من المعارض الفرعية التي توزع في حيز هذه المدينة لإتاحة السلع وأيضا مختلف المنتجات الخاصة برمضان باقل الاسعار، فمن الجدير بالذكر أن هدف تلك المعارض وإتاحة السلع الأساسية باقل الاسعار، ومن الجدير بالذكر أن وزير التموين قام بالكشف على أن تلك المعارض تكون بداية من اليوم الخامس عشر من فبراير 2024، وتكون مستمرة حتى مرور 30 يوما لتنتهي في يوم 15 من شهر مارس 2024.

تخفيضات في اماكن معارض أهلا في رمضان 2024

تتضمن تلك الأماكن الخاصة بمعارض أهلا رمضان بمحافظة القسم عليه معرض قريه نفسه الذي يوجد في الدائرة الخاصة بمركز تلك المحافظة، بجانب معرض قرية أبو عطوة، علاوة على معرض بالقرية التي تدعى بعين غصين.