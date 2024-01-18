عـرض رابط نتيجة الصف الثانى الاعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2024 موقع وزارة www moe gov eg

نتيجة الصف الثانى الاعدادي تصدرت نتائج البحث مؤخرا على الانترنت لجميع المحافظات لمعرفة الطلاب وأولياء الأمور درجات أبنائهم وتقديراتهم في إختبارات الفصل الدراسي الأول، وقد أكدت مصادر وزارة التربيه والتعليم أنه لم يتم الانتهاء من التصحيح بعد، وأن التصحيح مازال مستمر، كما أكدت هذه المصادر أن بعد الانتهاء من التصحيح والمراجعة سوف ترفع النتيجة على موقع بوابة التعليم الأساسي، وذلك لكي يسهل على جميع الطلاب الحصول علي النتيجة.

موعد ظهور نتيجة الصف الثانى الاعدادي

أكدت جميع مديريات التربية والتعليم في كافة المحافظات أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي في الأيام القليلة المقبلة، بعد أن يتم رصد النتيجة ومراجعتها في الكنترول وقتها سيتمكن كل طالب من الحصول عليها من خلال عرضها على بوابة التعليم الأساسي، أو من خلال طباعتها على شكل كشوف وتعليقها داخل المدرسة.

توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي

يتكون المجموع الكلي للصف الثاني الإعدادي من 180درجة مقسمة على الفصلين الدراسيين الأول والثاني بنسبة 140درجة للفصل الدراسي الاول، و140درجة للفصل الدراسي الثاني.

اللغة العربية: الدرجة الكلية فيها هي 40 درجة والنجاح فيها من 20 درجة.

اللغه الانجليزية: الدرجة الكلية فيها من 30 درجة والنجاح فيها من 15 درجة.

مادة العلوم: الدرجة الكلية فيها من 20 درجة والنجاح فيها من 10 درجات.

مادة الرياضيات: الدرجة الكلية فيها من 30 درجة والنجاح فيها من 15 درجة.

كذلك مادة الدراسات إلاجتماعيه: الدرجة الكلية فيها من 20 درجة والنجاح فيها من 10 درجات.

وبذلك يكون المجموع الكلي للفصل الدراسي الأول 140 درجة.

خطوات الحصول علي نتيجة تانية اعدادى برقم الجلوس

تتيح بعض المدارس الوصول لنتائج الطلاب عن طريق الدخول علي المواقع الرسميه التابعه لها، واتباع الطالب الخطوات التالية للحصول على النتيجة.