حالًا استعلم .. لينك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة عبر التضامن الاجتماعي

كارت الخدمات المتكاملة هو نوع من أنواع الدعم الذي يتم منحه إلى أصحاب الإعاقات الجسدية وذوي الهمم في جمهورية مصر العربية من أجل مساعدة على عيش الحياة بشكل طبيعي مثلهم مثل أي مواطن مصري طبيعي، الوزارة المسؤولة عن كارت الخدمات المتكاملة وزارة التضامن الاجتماعي المصرية والتي قامت بتوفير خدمة الاستعلام عن حالة الطلب بشكل إلكتروني لتسهيل وتوفير الوقت على الشخص المستعلم.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

عملية الاستعلام سهلة لأنها إلكترونية وتتم من خلال عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

التوجه إلى الموقع الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي المصرية من هنا.

من الصفحة الرئيسية يتم تحديد خيار كارت الخدمات المتكاملة.

بعد ذلك يتوجب عليك اختيار أيقونة الاستعلام.

يتم ادخال ارقام بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب ويجب أن يكون ساري الصلاحية.

إدخال الاسم رباعي.

بعد ذلك يتم الضغط على كلمة استعلام.

ظهور حالة الطلب من حيث القبول أو الرفض أمام المستخدم على الفور.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

وزارة التضامن الاجتماعي حددت معايير وشروط يجب أن تتوفر فيمن يرغب في الاستفادة من هذا الدعم، وتتمثل قائمة الشروط تلك في الآتي: