اتحدد خلاص .. موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

يبلغ عدد المستفيدين من معاش التقاعد في جمهورية مصر العربية أكثر من 11 مليون نسمة، ومع اقتراب شهر فبراير على البدء هناك تساؤلات كثيرة تطرح بخصوص موعد صرف استحقا٤ رواتب المعاشات، خاصة بعدما تم اعتماد القرار الرئاسي الخاص بزيادة قيمة المعاشات بمختلف قيمتها، الأمر الذي يجعل وزارة المالية المصرية تقوم بالإعلان عن موعد صرف استحقاق الشهر القادم من خلال الموقع الخاص بها.

موعد صرف معاشات شهر فبراير

وزارة المالية التابعة إلى حكومة النصرية أعلنت أن موعد صرف مستحقات رواتب المعاشات من أول يوم في شهر فبراير والذي يوافق يوم الخميس، وأكدت أن مدة الصرف تستمر لمدة 6 الأيام، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المستفيدين وفى نفس الوقت منعًا لحدوث تكدس في الأماكن المخصصة لصرف المعاشات.

خطوات الاستعلام عن معاش شهر فبراير

يمكن الاستعلام عن المعاش من حيث القيمة خاصة بعد الزيادة وكذلك موعد الصرف بشكل إلكتروني من خلال الخطوات التالية التي تتمثل في الآتي: