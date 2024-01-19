دلوقتي استقبل .. تردد قناة الجزائرية الرياضية الجديد على النايل سات بإشارة قوية

من القنوات الفضائية التي تم منحها حقوق نقل مباريات كأس الأمم الأفريقية بشكل مجانى قناة الجزائرية الرياضية، حيث سوف يتم من خلالها بث مباريات البطولة بشكل مجانى بصورة 100% دون دفع أى رسوم أو اشتراك، ولذلك هناك تساؤلات كثيرة بخصوص تردد القناة وكذلك الخطوات التي يجب أن يتم اتباعها من أجل تثبيت القناة وكذلك فك الشفرة الخاصة بها.

تردد قناة الجزائرية الرياضية

إدارة قناة الجزائرية الرياضية قامت بالإعلان عن تردد القناة الذي يمكن من خلاله تثبيتها ومشاهدة المباريات، ويتمثل التردد في الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11680.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

خطوات تثبيت قناة الجزائرية الارضية

لضمان إتمام عملية البحث عن قناة الجزائرية الأرضية وتثبيتها على الفور يفضل الاستعانة بفني متخصص من أجل إتمام العملية بشكل ناجح، وتتمثل خطوات التثبيت كالآتي: