تردد القنوات
دلوقتي استقبل .. تردد قناة الجزائرية الرياضية الجديد على النايل سات بإشارة قوية
من القنوات الفضائية التي تم منحها حقوق نقل مباريات كأس الأمم الأفريقية بشكل مجانى قناة الجزائرية الرياضية، حيث سوف يتم من خلالها بث مباريات البطولة بشكل مجانى بصورة 100% دون دفع أى رسوم أو اشتراك، ولذلك هناك تساؤلات كثيرة بخصوص تردد القناة وكذلك الخطوات التي يجب أن يتم اتباعها من أجل تثبيت القناة وكذلك فك الشفرة الخاصة بها.
تردد قناة الجزائرية الرياضية
إدارة قناة الجزائرية الرياضية قامت بالإعلان عن تردد القناة الذي يمكن من خلاله تثبيتها ومشاهدة المباريات، ويتمثل التردد في الآتي:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- تردد القناة: 11680.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- معدل ترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- الجودة: HD.
خطوات تثبيت قناة الجزائرية الارضية
لضمان إتمام عملية البحث عن قناة الجزائرية الأرضية وتثبيتها على الفور يفضل الاستعانة بفني متخصص من أجل إتمام العملية بشكل ناجح، وتتمثل خطوات التثبيت كالآتي:
- في البداية، يتوجب عليك الانتقال إلى قائمة إعدادات التلفاز menu من جهاز التحكم.
- بعد ذلك يتم اختيار أيقونة إعدادات قائمة قنوات التلفاز.
- بعدها يلزم عليك اختيار التحديث اليدوي.
- بعد ذلك يتوجب عليك تحديد إتمام عملية البحث من خلال القمر الصناعي نايل سات.
- بعدها يتم إدخال بيانات التردد والاستقطاب ومعدل الترميز وباقي البيانات.
- مراجعتها مرة ثانية للتأكيد.
- الخطوة التالية الضغط على كلمة بحث، ومن ثم سوف يتم العثور على القناة على الفور.
- كما أنه قبل الخروج يتم الضغط على كلمة save، ومن بعد ذلك يمكن مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024 بسهولة وبشكل مجاني دون أي رسوم اشتراك.