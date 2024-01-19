خبر حلو لكل الموظفين .. رسمياً تبكير موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 وموعد الزيادة الجديدة .. جهز محفظتك

اقترب موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024، حيث يتوقع أن يحصل الموظفون في الجهات الحكومية والتابعة للدولة على رواتبهم خلال 6 أيام قادمة، يأتي ذلك في إطار استمرار صرف العلاوة الاستثنائية للموظفين المشمولين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة الذين لا يخضعون له، وذلك بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرفها.

موعد زيادة المرتبات رسميًا

أعلن مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في تصريحات تلفزيونية أنه وفقًا لتصريحات وزير المالية، يتم التخطيط لتنفيذ زيادة في المرتبات والمعاشات ضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة، ومن المتوقع أن تبدأ هذه الزيادة في شهر يوليو المقبل، وفي إجراء آخر قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، وسيتم تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من يناير 2024، دون استثناءات.

جدول الحد الأدنى لأجور العاملين عن شهر يناير 2024

الدرجة/الوظيفة الراتب (جنيه) الدرجة العالية أو ما يعادلها 9000 المدير العام أو ما يعادلها 7500 الدرجة الأولى أو ما يعادلها 7000 الدرجة الثانية أو ما يعادلها 6000 الدرجة الثالثة أو ما يعادلها 5500 الدرجة الرابعة أو ما يعادلها 5000 الدرجة الخامسة أو ما يعادلها 4500 الدرجة السادسة أو ما يعادلها 4000

تبكير صرف مرتبات شهر يناير 2024

أعلنت وزارة المالية عن قرار بتقديم موعد صرف المرتبات لشهر يناير 2024، حيث سيتم صرفها بدءًا من يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024، مقدمة بذلك بفترة تبلغ 3 أيام عن الموعد الأساسي، يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتحسين ظروف الموظفين وتيسير الأمور المالية لهم، وتستمر عملية صرف المرتبات حتى يوم 24 يناير، على أن يتم استكمالها في يوم 28 من الشهر نفسه، يأتي هذا التقديم بسبب الاحتفالات والإجازات المقررة في نهاية الشهر، حيث يتم مراعاة إجازة ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة في يوم 25 يناير.