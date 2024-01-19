بحـث رابِط نتيجة الصف الاول الاعدادي بالاسم فقط موقع الوزارة www moe gov eg الترم الاول 2024

البحث عن نتيجة الصف الاول الاعدادي برقم الجلوس والإسم تصدر في هذه الفترة، حيث انتهى الطلاب من الامتحانات وحاليا في انتظار النتيجه، وأعلنت بوابة التعليم الأساسي أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة عقب الانتهاء من التصحيح والمراجعة داخل الكنترول، ورصد جميع الدرجات التي يحصل عليها كل طالب من خلال أدائهم للامتحانات، وأن ذلك سوف يتم في خلال أسبوع إلي أسبوعين من انتهاء الامتحانات.

موعد نتيجة طلاب الصف الأول الإعدادي

بعد أن أتم الطلاب كافة الامتحانات في جميع المواد ينتظرون الآن معرفة موعد النتيجة التي قد أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها سوف تظهر مباشرة بعد الانتهاء من التصحيح والمراجعة، وأنها سوف تعرض هذه النتيجة على بوابة التعليم الأساسي وكذلك في مقر المدرسة التي يلتحق بها كل طالب في هذه المرحلة.

توزيع درجات الصف الأول الإعدادي

يبلغ المجموع الكلي للصف الأول الإعدادي 280 درجة لكل فصل دراسي، على أن يكون لكل فصل دراسي 140 درجة، ويتم توزيع هذه الدرجات على جميع المواد كالتالي..

مادة اللغه العربية

مجموعها الكلي 80 درجة يتم توزيعها بهذا الشكل

64 درجة للامتحان النهائي.

8 درجات للمواظبة على الحضور وسلوك الطالب.

8 درجات للامتحانات الشهرية.

مادة اللغة الانجليزية

مجموعها الكلي 60 درجة توزع كالآتي ..

48 درجة للامتحان النهائي.

6 درجات للمواظبة والسلوك.

6 درجات للامتحانات الشهرية.

مادة الدراسات الاجتماعية

مجموعها الكلي 40 درجة توزع كالآتي..

32 درجة للامتحان النهائي.

4 درجات للمواظبة والسلوك.

4 درجات للاختبارات الشهرية.

مادة الرياضيات

مجموعها الكلي 60 درجة توزع كالآتي..

48 درجة للامتحان النهائي.

6 درجات للمواظبة والسلوك.

60 درجات للاختبارات الشهرية.

مادة العلوم

مجموعها الكلي 40 درجة توزع كالآتي..

32 درجة للامتحان النهائي.

4 درجات للمواظبة والسلوك.

4 درجات للامتحانات الشهرية.

المواد الغير مضافة للمجموع

التربية الدينية 40 درجة.

التربية الفنية 20 درجة.

الحاسب الآلي 20 درجة.

طريقة الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي

يبحث العديد من الطلاب عن كيفية الحصول علي النتيجة الخاصة بمرحلتهم، فيمكن لهؤلاء الطلاب الحصول علي نتيجتهم من خلال

الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم وذلك بإتباع الخطوات الآتية:-