Asian Cup: القنوات الناقلة لمباراة السعودية اليوم 21 يناير 2024 “تابع على تردد 3 قنوات مفتوحة “

القنوات الناقلة لمباراة السعودية اليوم ويشارك المنتخب السعودية حاليا في بطولة كاس أمم أسيا 2023 المقامة في دور قطر ، وهى مباراة الثانية له في البطولة ضد منتخب قزغستان والتي تقام على ملعب احمد بن على المونديالى، والتي تنقل على عدة قنوات مفتوحة ومشفرة، و سوف نستعرضه إليك تفصيلا من خلال هذا المقال عن تفاصيل المباراة موعد والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخب السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية اليوم

تقام مباراة المنتخب السعودي الثانية له في بطولة كاس أمم أسيا يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024، مع منتخب قزغستان في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية وفى تمام الساعة السابة النصف بتوقيت مصر وفى تمام الساعة التاسعة النصف بتوقيت دبى، وسوف تنقل على تردد قناة بي ان سبورت الأسيوية وقنوات الرياضية السعودية وقنوات اخرى مفتوحة ومنها قناة الرابعة العراقية الرياضية، واليك التشكيل المتوقع لمباراة السعودية اليوم.

في حراسة المرمى محمد العويس.

في الدفاع: علي البليهي، ناصر الدوسري، علي لاجامي، سعود عبدالحميد.

الهجوم: فهد المولد، فراس البريكان، فهد المولد.

في الوسط: محمد كنو، عبدالإله المالكي، عبدالله الخيبري.

تردد القناة الناقلة لمباراة السعودية وقزغستان

يتوفر عدة قنوات الناقلة لمباراة السعودية اليوم على الأقمار الصناعية المختلفة والتي إليك ترددها التالية: