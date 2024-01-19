تحميل pdf الان.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 السابعة عبر منصة مظلتي الرسمية spa.gov.iq

البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 لا يتوقف حيث يعتبر من أهم برامج المساعدات في السعودية والتي تساهم بشكل كبير في مساعدة ذوي الدخل المحدود على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، كما قامت الوزارة بالإعلان عن أبرز المستجدات الخاصة ببرنامج الرعاية الاجتماعية، وسوف يتم فتح باب التسجيل بشكل الكتروني، لذلك خلال المقال سوف نستعرض أبرز تفاصيل اسماء المشمولين في الرعاية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

هذا البرنامج يهدف إلى دعم العديد من الأسر المحتاجة في العراق، حيث منذ فترة أعلنت الوزارة عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 الدفعة السابعة، كما صرحت الوزارة أنه منذ فترة تم حصر كل الأسماء المستحقة لشهر يناير وذلك على مستوى عالي من الدقة حيث تستعد الوزارة في الفترة الحالية من أجل الإعلان عن الأسماء.

رابط اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024

بمجرد أن يتم ظهور النتيجة على الفور سوف تقوم الوزارة بتحميل أسمائهم على الموقع التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويمكنك القيام بالخطوات التالية من أجل معرفة اسماء المشمولين:

الدخول على منصة مظلتي.

حدد “الرعاية الاجتماعية”.

اضغط فيما بعد على خيار الوجبة السابعة.

قم بتحديد الدفعة.

حدد المحافظة التي تنتمي إليها.

اكتب كل البيانات المطلوبة والتي سوف تظهر في الصفحة.

اضغط على كلمة تحميل كشوفات المستحقين.

بعد أن يتم تحميل الملف سوف يمكنك الاطلاع على كل المستحقين لهذا الدعم.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

وضحت الوزارة العراقية أنه لا بد من توفر مجموعة من الشروط من أجل الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، ومن ضمن هذه الشروط: