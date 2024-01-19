خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 بالرقم القومي في محافظة القاهرة

في الساعات القليلة الماضية، تصدر رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 قائمة محركات البحث، وخاصةً محرك البحث “جوجل”، يأتي هذا التصدر تزامنًا مع إعلان بعض المدارس الابتدائية على مستوى الجمهورية نتائج الترم الأول للعام الحالي 2023/2024، حيث أعلنت هذه المدارس عن النتائج عبر صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك وفقًا لمواعيد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة لكل مدرسة على حدة.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الصف الرابع الابتدائي ستكون متاحة بعد الانتهاء من أعمال المراجعة والتصحيح، حيث تُظهر بنظام التقديرات والألوان، سيتم توضيح تقدير الطالب عبر الألوان، حيث يُربط كل لون بتقدير معين يعبر عن أدائه في المهارات المختلفة.

اللون الأحمر: يدل على أن الطالب لم يتقن المهارات المقدمة وحصل على درجات تتراوح بين 1 و 50.

اللون الأصفر: يشير إلى أن الطالب يحتاج إلى دعم إضافي وتعلم إضافي، حيث حصل على درجات من 50 إلى 65.

اللون الأخضر: يعبر عن أن الطالب اكتسب المعارف والمهارات المطلوبة، حيث حصل على درجات من 65 إلى 85.

اللون الأزرق: يشير إلى أن الطالب تفوق في اكتساب المعارف والمهارات، حيث حصل على درجات من 85 إلى 100.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 محافظة القاهرة الترم الأول

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة عن كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الرابع الابتدائي للترم الأول من العام الدراسي 2024، ولمعرفة النتائج يمكن لأولياء الأمور والطلاب الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي لنتائج الامتحانات عقب تجهيز النتائج واعتمادها، وسيتم نشرها عبر البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة فور الانتهاء من كل الإجراءات الضرورية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024