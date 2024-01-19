“هنـــا” رابط استخراج نتائج مباراة التعليم الشفوي 2024 المغرب عبر الموقع الرسمي

الكثير من المواطنين نجد أنهم يبحثون عن النتائج النهائية التي تتعلق بمباراة التعليم، إذ إنه من الممكن أن تطلع على تلك النتائج بواسطة الانتقال للبوابة الالكترونية الخاصة بالترشيح، ومن الجدير بالذكر أنه يمكن التعرف على تلك النتيجة بشكل إلكتروني، وفيما يلي سوف نلصق لكم الخطوات اللازمة للاستعلام عنها.

رابط استخراج نتائج مباراة التعليم الشفوي 2024 المغرب

تستطيع الآن أن تطلع على تلك النتائج الخاصة بمباراة التعليم عن طريق السير على الخطوات التالية:

الخطوة الأولى الانتقال الى الموقع الالكتروني الخاص ببوابة الوزارة بدولة المغرب من هنا.

الخطوة الثانية انتقاء زر مباريات الوزارة.

الخطوة الثالثة الضغط على عبارة نتائج مباراة التعليم.

الخطوة الرابعة كتابة كل البيانات المرادة من بشكل صحيح في الخانات المخصصة لها.

الخطوة الأخيرة يلزم عليكالنقر على زر استعلام.

موعد إعلان نتائج مباريات التعليم

العديد من المواطنين ظلوا يتساءلون عن هذا الموعد الذي يتعلق بالكشف عن تلك النتائج الخاصة بمباراة التعليم، فمن الجدير بذكر أن الوزارة بدولة المغرب قد بينت أنه سوف يتم الكشف عن تلك النتائج في الساعات القليلة المقبلة بشكل رسمي ويمكن الحصول عليها من خلال الموقع الالكتروني الخاص بها.

الاستعلام عن نتائج مباراة التعليم

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن لجميع الأشخاص أن يقوموا بالتعرف على تلك النتائج الخاصة بمباراة التعليم الكترونيا، عن طريق الرابط المرفق من جانب وزارة التربية والتعليم بدولة المغرب فقط يتوجب عليك النقر هنا، ومن ثم سوف تتمكن من التعرف على تلك النتائج.