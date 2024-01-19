لحفظ وتلاوة القرآن الكريم بأفضل الأصوات “تردد قناة المجد 2024” وخطوات التثبيت بكل سهولة

يريد المواطنون أن يقوموا بالاستعلام عن تردد قناة المجد فمن المعروف أن تلك القناة واحدة من القنوات المشهورة التي تقوم ببث القرآن الكريم طوال اليوم كذلك أنه قد تم تحديث التردد المتعلق بهذه القناة في الفترة الأخيرة، لذا نجد أن عمليات البحث ترتفع من جانب المواطنين حول التردد الذي يتعلق بها، ومن المعروف أن تلك القناة من القنوات المهمة للغاية التي يمكنك عن طريقها أن تقوم بحفظ القرآن الكريم وفيما يلي نرفق لكم التردد الخاص بها.

تردد قناة المجد 2024

تستطيع أن تضبط تردد قناة المجد لكي تقوم بسماع القرآن الكريم بأفضل الأصوات وأجملها عن طريق إدخال تفاصيل تردد القناة التالية:

التردد 12055

معدل استقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

القمر الصناعي نايل سات.

قناة المجد للقران الكريم

هذه القناة من القنوات الجميلة التي تظل تعرض أفضل الأصوات التي تستطيع بواسطتها أن تسمع القران الكريم كذلك أنها تظل تبث القران الكريم طوال اليوم بغير أن يكون هناك تشفير القناة ومن المعروف أن تلك القناة يعتني بتفسير القرآن، كذلك أنها تشتمل على أصوات مميزة للغاية من بينها الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وكذلك الشيخ محمود خليل الحصري بالاضافه الى الشيخ محمد محمود الطبلاوي وغيرهم من الاصوات الجميله والمميزه الأخرى الشيوخ المميزين، وتجدر الإشارة أنه يمكنك أن تضبط تردد القناه عن طريق سيرك على النقاط التالية: