رابط الاستعلام عن رواتب الموظفين شهر يناير بالزيادة الجديدة 2024 “هنــــا”

مواطنين عديدة تظل تتساءل عن الخطوات التي من خلالها يتم الاستعلام عن تلك المرتبات الخاصة بالموظفين لشهر يناير الجاري 2024، وهذا مع اقتراب صرف تلك الرواتب الخاصة بالموظفين ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية قد نوهت حول هذا الموعد المتعلق بالصرف، كذلك أنها بينت طريقة الاستعلام عن المرتبات وأيضا بينت الحد الأدنى للأجور وفيما بعد سنتناول معا جميع ما يخص في ذلك.

الاستعلام عن رواتب الموظفين شهر يناير بالزيادة الجديدة 2024

من الممكن أن تقوم بالاستعلام عن تلك الرواتب بسهولة باتباع الآتي:

الانتقال إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية من خلال النقر على هذا الرابط.

النقر على زر استعلامات رواتب الموظفين.

كتابة الرقم القومي.

النقر على زر بحث

موعد صرف رواتب يناير 2024

إنه تبعا للقرارات الخاصة بالحكومة فإن وزارة المالية تبين الموعد المتعلق بصرف مرتبات يناير 2024 ليكون بداية من اليوم 21 يناير 2024 حتى اليوم 28 من يناير 202، فكما نعلم أن يوم 25 يناير 2024 يكون إجازة رسمية وايضا يومي السادس والسابع والعشرين يكونا إجازة اسبوعية.

رواتب يناير 2024