عاجل !! موعد ظهور نتائج الشهاده الاعداديه 2024 بالاسم فقط في جميع المحافظات
الكثير من المواطنين ظلوا يتساءلون عن الموعد الذي سوف يتم فيه ظهور والكشف عن النتائج الخاصة بالصف الثالث الإعدادي، كذلك أنه يتم البحث عن الرابط المتعلق بالحصول على تلك النتائج، ومن الجدير بالذكر أنه إلى هذا الوقت الجاري لم يتم الانتهاء من الامتحانات التي تتعلق بالشهادة الإعدادية، وقد بينت وزارة التربية والتعليم أن النتيجة سوف تظهر عقب الانتهاء من الامتحانات بشكل مباشر فمن خلال هذا المقال سأرفق لكم الجدول المتعلق بالصف الثالث الإعدادي.
موعد ظهور نتائج الشهاده الاعداديه 2024
بينت وزارة التربية والتعليم أنه إلى هذا الوقت الجاري يقوم الطلبة والطالبات بتأدية الامتحانات الخاصة بهم، كذلك أنها أوضحت كافة الجداول الخاصة بالصف الثالث الإعدادي بمختلف المحافظات بمصر، وفيما يلي الجدول الخاص بامتحانات الصف الثالث الاعدادى محافظة القليوبية.
- الأربعاء 17 من يناير 2024 مادة اللغة العربية.
- الخميس 18 من يناير 2024 العلوم والتربية الدينية
- الأحد الحادي والعشرون من يناير 2024 اللغة الأجنبية والتربية الرياضية.
- الإثنين الثاني والعشرين من يناير 2024 الهندسة والتربية الفنية.
- الثلاثاء الثالث والعشرون من يناير 2024 الجبر والاحصاء والكمبيوتر.
- الرابع والعشرون من يناير 2024 الدراسات الاجتماعية.
الاستعلام عن نتائج الثالث الاعدادي 2024
أوضحت وزارة التربيه والتعليم انه بمجرد ان يتم الانتهاء من الامتحانات الخاصة بالصف الثالث الإعدادي يمكن لجميع الطلبة والطالبات أن يستعلموا عن النتيجة التي تتعلق بهم بسهولة اتباع الخطوات المقبلة:
- الخطوة الأولى الانتقال إلى موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي عن طريق الضغط على هذا الرابط
- الخطوة الثانية انتقاء ايقونة نتائج سنوات النقل.
- الخطوة الثالثة انتقاء زر نتيجة الشهادة الإعدادية.
- الخطوة الرابعة كتابة البيانات المراد منك بشكل صحيح.
- الخطوة الأخيرة النقر على زر الاستعلام.