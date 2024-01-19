رسميًا “تاريخ صرف معاشات شهر فبراير بعد الزيادة الجديدة 2024” مبروك عليك كسبان كسبان

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن تاريخ صرف معاشات شهر فبراير بعد الزيادة الجديدة حيث أعلنت الهيئة القومية للمعاشات والتأمينات عن صرف معاشات شهر فبراير 2024 يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024 وذلك بعد الزيادة الجديدة التي تم تطبيقها بداية من شهر يناير 2024 طبقًا لقانون المعاشات والتأمينات ، ومن الجدير بالذكر أنه يتم صرف المعاشات لمدة 5 أيام متتالية باستثناء أيام الإجازات الرسمية.

تاريخ صرف معاشات شهر فبراير بعد الزيادة الجديدة

نكشف اليوم عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 وذلك يوم الخميس الموافق الأول من شهر فبراير القادم ويستمر صرف معاشات شهر فبراير لمدة 5 أيام متتالية وسيتم صرف الزيادة الجديدة التي أقرتها الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات بقيمة 15% لجميع أصحاب المعاشات وتم زيادة الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 1300 جنيهًا مصريًا ، كما تم زيادة حد الاشتراك التأميني ليصل إلى 2000 جنيهًا ومن المتوقع أن تتم زيادة المعاشات خلال الفترة القادمة نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الكثير من المواطنين في الشهور الأخيرة الماضية.

اماكن صرف معاشات شهر فبراير 2024

بعد التعرف على تاريخ صرف معاشات شهر فبراير بعد الزيادة الجديدة يمكن لجميع أصحاب المعاشات صرف معاش شهر فبراير 2024 من خلال جميع ماكينات الصرف الآلي ATM وجميع مكاتب البريد المصري ، ومن خلال جميع البنوك المصرية ، وتسعى الدولة المصرية بكل أجهزتها خلال الفترة الاخيرة الماضية لتحسين الدخل لجميع المواطنين في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.