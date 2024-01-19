موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 شهر يناير “زيادة جديد لخمس فئات فقط”

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 شهر يناير حيث أعلنت وزارة المالية العراقية أنه سيتم صرف رواتب المتقاعدين في العراق بالزيادة الجديدة بداية من يوم الخميس الموافق الثامن عشر من يناير 2024 وذلك تسهيلًا على الكثير من المواطنين العراقيين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الاخيرة وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول موعد صرف رواتب المتقاعدين.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 شهر يناير

يبحث الكثير من المواطنين المتقاعدين في العراق عن موعد صرف رواتب شهر يناير الجاري ، والتي من المحدد أن يتم صرفها خلال الأيام القادمة ومن المتوقع أن يتم صرف رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة العراقية خلال الأيام الأخيرة الماضية وذلك بقيمة 500 ألف دينار عراقي ، ويستطيع جميع المواطنين العراقيين من المتقاعدين صرف رواتب شهر يناير خلال الأيام القادمة من خلال جميع البنوك ، وتعمل الحكومة العراقية على تحسين دخل جميع المواطنين للمساندة في تحمل أعباء المعيشة الصعبة.

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

بعد التعرف على موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر يناير 2024 يريد الكثير من المواطنين المتقاعدين الاستعلام عن قيمة رواتب شهر يناير بالزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة العراقية في مطلع العام الميلادي الحالي.