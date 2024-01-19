بعد زيادة نصيب الفرد لـ 100 جنية “موعد صرف السلع التموينيه شهر فبراير 2024” .. اعرف التفاصيل

نكشف اليوم عن موعد صرف السلع التموينيه شهر فبراير 2024 حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم صرف السلع التموينية لشهر فبراير 2024 يوم الخميس الموافق الأول من فبراير القادم ، ويتم توفير أكثر من 32 سلعة تموينية بأسعار مخفضة في جميع منافذ وزارة التموين على مستوى الجمهورية ، وتعمل وزارة التموين على توفير السكر بأسعار مخفضة على بطاقة التموين وخلال السطور التالية نكشف عن موعد صرف تموين شهر فبراير 2024.

موعد صرف السلع التموينيه شهر فبراير 2024

ازداد عمليات البحث في الساعات الاخيرة الماضية من قبل الكثير من المواطنين العراقيين عن موعد صرف السلع التموينيه شهر فبراير 2024 وذلك يوم الاثنين الموافق 1 فبراير 2024 ، وقد نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع الأخبار المتداولة حول زيادة نصيب الفرد عل التموين في شهر فبراير 2024 وأكدت أن نصيب الفرد عل التموين ثابت لا زيادة فيه ، وسيتم الإعلان عن أي قرارات جديدة خاصة ببطاقة التموين عبر صفحة وزارة التموين على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

نصيب الفرد على بطاقة التموين شهر فبراير 2024

بعد التعرف على موعد صرف السلع التموينيه شهر فبراير 2024 يريد الكثير من المواطنين التعرف على نصيب الفرد الفرد في التموين والذي يبلغ 50 جنيًا للفرد الواحد يحصل بها على سلع تموينية من الزيت والسكر حيث يحصل على زجاجة زيت واحدة سعة 800 مللي ، ويحصل على كيلو جرام واحد من السكر ، كما يمكن الحصول على الكثير من السلع التموينية بأسعار مخفضة حسب الحاجة.