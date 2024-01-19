ابنك هيفرح أوي بيها “تردد قناة MBC3” لمشاهدة أحدث أفلام الكارتون بجودة عالية 2024

ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة الماضية عن تردد قناة MBC3 حيث تعتبر قناة ام بي سي 3 من أهم قنوات الأطفال في الوطن العربي والشرق الأوسط ، وتحظى القناة بنسب مشاهدة عالية من قبل جميع الأطفال في الوطن العربي ، وتقدم قناة MBC3 العديد من البرامج وأفلام الكرتون المميزة التي يحبها الكثير من الأطفال ويقضون الكثير من أوقاتهم أمام شاشة قناة MBC3 وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة MBC3 عبر القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة MBC3

نكشف اليوم عن تردد قناة MBC3 عبر القمر الصناعي نايل حيث يحب الكثير من الاطفال الصغار والكبار مشاهدة قناة ام بي سي 3 على مدار اليوم وتهتم قناة MBC3 بجودة الصوت والصورة وعرض جميع أفلام الكرتون الجديدة والحلقات الجديدة من المسلسلات الكرتونية المتنوعة و المدبلجة باللغة العربية الفصحى عبر شاشتها ، كما تعرض القناة الكثير من البرامج والفقرات التعليمية المفيدة للأطفال بالاضافة إلى الكثير من البرامج الترفيهية والتفاعلية والمسابقات المستمرة.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11938

الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5\6

معامل الترميز : 27500

برامج قناة MBC3

بعد تنزيل تردد قناة Mbc3 يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن البرامج التي يتم عرضها على شاشة القناة ، حيث يتم عرض برنامج تسالي أحلى عالم وبرنامج عالم mbc3 كما يتم عرض الكثير من الأفلام والمسلسلات الكرتونية ومنها المغامرون الخمس ، وكرتون بوبا وكرتون كيدو والذي يتم عرضه بشكل أسبوعي عبر شاشة قناة ام بي سي 3.