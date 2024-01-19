الكل ناجح السنة دي “رابط الاستعلام عن نتيجة شهادة الاعدادية الترم الاول 2024” مبروك للجميع

يبحث الكثير من طلاب الشهادة الاعدادية واولياء الامور عن رابط الاستعلام عن نتيجة شهادة الاعدادية الترم الاول 2024 حيث من المتوقع أن يتم ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في جميع المحافظات المصرية خلال الأسبوع القادم ، ويؤدي طلاب الشهادة الاعدادية امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأيام الحالية ، وتعتبر من امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الاول من أهم الامتحانات خلال المرحلة الدراسية للطلاب حيث تعتبر انتهاء مرحلة التعليم الأساسي ، وخلال السطور التالية نكشف عن طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024.

رابط الاستعلام عن نتيجة شهادة الاعدادية الترم الاول 2024

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن رابط الاستعلام عن نتيجة شهادة الاعدادية الترم الاول 2024 ومن الجدير بالذكر انه سيتم الاعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة فور انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول ومن المتوقع أن يتم ظهور النتيجة إلكترونيًا عبر موقع مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات وإليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية.

أولًا قم بالدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم في محافظتك.

ثم قم باختيار “الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية.

ثم قم بتسجيل رقم جلوس الطالب.

ثم اضغط على “عرض النتيجة”.

موعد بداية اجازة نصف العام 2024

بعد التعرف على خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية يبحث الكثير من الطلاب عن موعد بداية اجازة نصف العام ومدتها ، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أن اجازة نصف العام تبدأ يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتستمر لمدة اسبوعين كاملين حتى يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.