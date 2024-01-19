تاريخ انتهاء امتحانات الترم الاول2024 للصفوف الإعدادية والثانوية “رابط الاستعلام عن النتيجة” 2024

موعد بداية الترم الثاني 2024 من المقرر أن يبدأ الترم الثاني في يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 هذا يتيح للطلاب والمعلمين الاستراحة اللازمة والاستعداد لبداية فصل دراسي جديد ومثمر يشير هذا الإعلان إلى الجهود المستمرة للوزارة التعليم في توفير الجداول الزمنية المحددة لتمكين جميع الفاعلين في المجال التعليمي من التخطيط بشكل فعال.

انتهاء امتحانات الترم الاول2024

مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023\2024 في يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 يسرنا أن نعلن عن انتهاء هذه الامتحانات في يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 وبهذا ينتهي الترم الأول من الدراسة مما يشكل فترة هامة للطلاب والمعلمين للاستراحة واستعراض ما تعلموه خلال هذه الفترة تستمر إجازة منتصف العام للعام الدراسي 2023\2024 حتى يوم 10 فبراير 2024 حيث ستنطلق فعاليات الترم الثاني نأمل أن يكون هذه الفترة فرصة للطلاب للاستراحة والتركيز على الاستعداد للفصل الثاني من الدراسة.

موعد بداية الترم الثاني 2024

توضح وزارة التربية والتعليم والفني أن بداية الترم الثاني للعام الدراسي 2023\2024 ستكون يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 يشمل هذا الإعلان طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية الذين يستعدون لدخول فصل دراسي جديد مليء بالتحديات والفرص يمتد الترم الثاني لمدة 3 أشهر حيث يتوقع أن ينتهي في شهر يونيو المقبل 2024 نتمنى لجميع الطلاب نجاحا وتفوقا في مسيرتهم الدراسية ونؤكد استعداد الوزارة التعليم لتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذا الفصل الدراسي الجديد.