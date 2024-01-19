بالموبايل بس وبكل سهولة “طريقة سداد فاتورة الكهرباء أونلاين 2024” .. أعرف الخطوات ايه بالظبط

الكثير من المواطنين من المحافظات المختلفة بمصر يتساءلون عن كيفية سداد فاتورة الكهرباء التي تتعلق بشهر يناير الحالي 2024 فمن الجدير بذكره انه من يمكن الاستعلام عن قيمة تلك الفاتورة الكترونيا عن طريق الموقع الرسمي للشركة، وفيما يلي سوف نرفق لكم الخطوات اللازمة للاستعلام وايضا طريقة سداد هذه الفاتورة حيث ان الشركة قد وفرت على جميع المواطنين خدمة السادات من المنزل من دون الذهاب إلى أي مكان أو إلى المقر الخاص بالوزارة.

طريقة سداد فاتورة الكهرباء أونلاين 2024

صار من الممكن لجميع المواطنين الراغبين في سداد ودفع الفاتورة الخاصة بالكهرباء الكترونيا أن يقوموا بالسير على الخطوات التالية:

الخطوة الأولى الانتقال إلى الموقع الالكتروني للشركة من هنا.

الخطوة الثانية انتقاء زر سداد الفاتورة من ضمن الخيارات الظاهرة أمامك.

الخطوة الثالثة تسجيل الدخول.

الخطوة الرابعة كتابة البيانات المتعلقة بالعداد بصورة صحيحة في الخانات المخصصة لها.

الخطوة الأخيرة النقر على زر السداد.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2024

يمكن الآن أن يتم الاستعلام عن الفاتورة التي تتعلق بالكهرباء إلكترونيا عن طريق موقع الشركة باتباع الآتي: