خطوات الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي شهر يناير بالموبايل 2024 “من هنــــا”

إلى هذا الوقت الحالي نجد أن أشخاص لا حصر لهم يقومون بالتساؤل عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي شهر يناير إذ إن تلك الخطوات قد بينتها الشركة المصرية للاتصالات، كما أنها أوضحت تبك الخطوات اللازمة أيضا لسداد الفاتورة وفيما يلي سوف نرفق لكم تلك الخطوات بالتفصيل.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي شهر يناير

يريد الأشخاص الاطلاع على قيمة فاتورة التليفون الأرضي، ومن المعروف أنه يمكن الاستعلام عن الفاتورة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى: الانتقال إلى موقع الشركة المصرية للاتصالات، من هنا.

الخطوة الثانية: كتابة رقم التليفون الأرضي.

الخطوة الثالثة: كتابة كود المحافظة.

الخطوة الرابعة: الضغط على زر “استعلام”.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

حتى تقوم بسداد فاتورة التليفون الارضي يلزم عليك أن تسير على الخطوات التالية:

الخطوة الأولى الانتقال الى الموقع الخاص بالشركه من هنا.

الخطوة الثانية النقر على زر استعلام فاتورة الأرضي.

الخطوة الثالثة النقر على زر دفع الفاتورة.

الخطوة الرابعة تدوين كود المحافظة.

الخطوة الخامسة وتدوين رقم التليفون الأرضي.

الخطوة السادسة انتقاء زر السداد الالكتروني.

الخطوة السابعة النقر على أيقونة الدفع.

الخطوة الثامنة انتقاء طريقة الدفع.

الخطوة الأخيرة النقر على زر سدد.

عقوبة تأخير سداد فاتورة التليفون الارضي

الشركة المصرية الاتصالات بتحذير جميع العملاء من عدم سداد فاتورة التليفون الارضي في موعدها فسوف يتم قطع الخط الأرضي، وكذلك قطع الإنترنت وسحب الخط بصورة نهائية إن لم يتم الثبات في الوقت المحدد وبعد مرور مهلة السداد.