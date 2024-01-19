رسميًا “حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024” .. بعد زيادة نصيب الفرد

أشخاص لا نستطيع حصرهم يقومون بالتساؤل بمحرك جوجل عن حقيقة إضافة 100 جنيه مصري على البطاقات التموينية، إذ إنهم يريدون معرفة ما إن كان هذا الخبر صحيح أم كاذب، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التموين قامت بتوضيح كافة التفاصيل التي تتعلق بذلك، وفيما يلي سوف نقوم بإرفاق جميع ما يتعلق بحقيقة هذا الخبر.

حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024

في الواقع أننا نرى أن وزارة التموين قامت بنفي الخبر المتداول على مواقع التواصل بشأن إضافة 100 جيه على بطاقات التموين، إذ إنها قالت أنه لا يوجد أي أدلة صحيحة على ذلك، ولا يوجد أي زيادات ببطاقات التموين، كما أنها أكدت أن الفرد في التموين يكون مستحق فقط خمسون جنيه مصري.

موعد صرف السلع التموينيه شهر يناير 2024

أوضحت وزارة التموين أن صرف التموين الخاص بشهر يناير الجاري قد بدأ منذ بداية هذا الشهر الحالي وسوف يكون الصرف مستمر الى نهاية شهر يناير الجاري 2024م.

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

في الحقيقة أن وزارة التموين قد بينت أنه يمكن اضافه المواليد على البطاقات التموينية بسهولة باتباع المواطن الخطوات التالية: