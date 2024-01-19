جميع اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية اخر وجبه 2024 “من هنــــا” في العراق

إلى الآن البحث لا يتوقف عن قوائم أسماء المشمولين في رعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، المعروف انه يترقب المواطنين تلك الكشوفات التي تشتمل على جميع الاسماء المقبولة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية بتلك الوجبة، وكما نعلم ان هناك سلسلة من الشروط الذين وايضا التي لابد من توافرها في الأشخاص الذين يكون لديهم رغبة في تلقي هذا الدعم من هذا البرنامج وفيما بعد سوف نتناول معا الخطوات اللازمة للاستعلام والاطلاع على هذه الكشوفات.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية اخر وجبه 2024

قامت وزارة العمل العراقية بالتنويه حول الخطوات لكي يتم الاطلاع على قوائم الأشخاص الذين تم شمولهم ليحصلوا على دعم الرعاية الاجتماعية العراقية، وفيما يلي الخطوات المتعمقة بالاطلاع على تلك الكشوفات:

لابد أن تنتقل في البداية إلى الرابط الخاص بوزارة العمل العراقية من هنا.

بعد ذلك يتوجب عليك ان تضغط على زر الرعاية الاجتماعية العراقية.

بعدها لابد أن تقوم بإدخال رقم الوجبة.

بعد ذلك يتوجه عليك النقر على تحميل ملفات دعم الرعاية الاجتماعية.

في النهاية ينبغي عليك أن تدخل اسمك في خانة البحث التي توجد في الكشوفات لتتمكن من الاطلاع على اسمك من بينهم.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية العراقية

قامت وزارة العمل العراقية بالإشارة إلى تلك الشروط الضرورية ليحصل المواطن على دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق، حيث إن من هذه الشروط ما يلي: