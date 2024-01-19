“هنـــا” رابط التقديم في مسابقة 30 الف معلم + الشروط والمؤهلات المطلوبة للقبول

يقوم عدد هائل من المواطنين بمصر بالتساؤل عن رابط التقديم في مسابقة 30 الف معلم، حيث إن هذا الرابط يمكنهم من التقديم والتسجيل في تلك المسابقة بسهولة التي أشارت إليها الوزارة وأوضحت أنه يمكن التقديم عليها في تلك الفترة الجارية من خلال هذا الرابط المرفق من جانبها، لذا نجد أن التساؤل عنه يزداد من جانب المواطنين وفيما يلي سوف نرفقه لكم حتى تتمكنوا من التقديم بالمسابقة.

رابط التقديم في مسابقة 30 الف معلم

من الممكن لك التقديم بتلك المسابقة بين اليوم الثامن عشر من يناير واليوم الحادي والثلاثون من يناير الحالي 2024م، وتستطيع التقديم بالسير على الآتي:

سجل دخولك لموقع بوابة الوظائف الحكومية، من هنا.

بعد ذلك انتقي زر “وظائف”.

بعدها عليك انتقاء وظيفة معلم مساعد.

انقر على زر تقديم.

المؤهلات المطلوبة في مسابقة وزارة التربية والتعليم

توجد عدة مؤهلات مطلوبة للتقديم بتلك المسابقة، من ضمنها:

تربية نوعية.

دار علوم.

تربية أزهر.

آداب.

تربية تعليم أساسي.

شروط مسابقة التربية والتعليم

توجد سلسلة من الشروط اللازمة لكي يكون بإمكان الشخص التقديم بتلك المسابقة، منها: