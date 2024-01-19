رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 “هنـــا” للحصول على 1000 جنية

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 تتجه وزارة القوى العاملة نحو تيسير وتسهيل عملية صرف منحة العمالة الغير منتظمة بقيمة 1000 جنيه حيث توفر للمواطنين فرصة التسجيل من خلال اتباع خطوات بسيطة يأتي هذا الإعلان كرد فعل لتلبية احتياجات الفئات العمالية ذات الدخل غير المنتظم

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

يجب عليه زيارة موقع وزارة القوى العاملة. تسجيل الدخول باستخدام المعلومات الخاصة به. اختيار منحة العمالة الغير منتظمة الخيارات المتاحة. إضافة معلومات الاتصال يطلب من المتقدم إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسمه. توفير الرقم القومي وإدخاله بشكل صحيح. تقديم المعلومات الشخصية مثل الاسم المحافظة النوع وتاريخ الميلاد الوظيفة الحالة الاجتماعية ورقم الهاتف الضغط على “إرسال الطلب”.

تتبع هذه الخطوات لتحقيق عملية تسجيل على موقع وزارة.

شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة2024

الجنسية

يجب أن يكون حامل الجنسية المصرية.

التسجيل في التأمينات الاجتماعية وسوق العمل

يشترط على المواطنين عدم التسجيل في أي نظام تأمين اجتماعي كما يجب أن يكونوا غير مسجلين في سوق العمل.

عدم امتلاك سجلات تجارية

يطلب من المتقدمين عدم امتلاك أي سجلات تجارية سابقة.

الفئة العمرية

يتعين على المتقدمين أن يكونوا في الفئة العمرية من 20 إلى 55 عاما.

عدم العمل في القطاع الحكومي

يستثنى من التأهل للبرنامج أي متقدم يكون موظفًا في أي جهة حكومية.

أهمية منحة العمالة الغير منتظمة 2024

يعد برنامج العمالة الغير منتظمة من ضمن برامج الدعم المالي التي تختص بفئات معينه في المجتمع، وذلك من أجل الحفاظ على المستوى المعيشي للكثير من الأسر.