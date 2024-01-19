دفعة جديدة ظهرت الآن عبر “رابط كشوفات اسماء نقل النفوس بالعراق” 2024

الساحة العراقية في الفترة الأخيرة تشهد تكدس وازدحام وذلك على المكاتب الخاصة بالأحوال المدنية في كل محافظات العراق وهذا للبحث عن الرابط الإلكتروني الذي يتعلق بقوائم أسماء نقل النفوس اخر وجبه لسنة 2024، وتابع البيان الذي صدر من جانب وزارة الداخلية بدولة العراق فإنه قد تم إرفاق هذا الرابط الذي من خلاله يمكنك ان تتعرف على تلك الكشوفات إرفاق هذا الرابط الذي من خلاله يمكنك ان تتعرف على تلك الكشوفات التي تتعلق بأسماء نقل النفوس لسنة 2024، وفيما يلي سوف نرفق لكم الخطوات اللازمة للاستعلام عن هذه الأسماء والمستندات المطلوبة.

رابط كشوفات اسماء نقل النفوس بالعراق

تقوم الحكومة بدولة العراق بالكشف عن إمكانية تعديل وأيضا تغيير جميع الأسماء والألقاب من جانب وزارة الداخلية، فمن الجدير بالذكر أنه من الممكن ان يتم الاستعلام عن هذه الأسماء باتباع الآتي:

الخطوة الأولى الولوج للموقع الالكتروني الخاص بوزارة الداخلية العراقية من هنا.

الخطوة الثانية انتقاء أيقونة خدمات المواطنين من ضمن الخيارات الأخرى.

الخطوة الثالثة النقر على زر استعلام أسماء النفوس

الخطوة الرابعة تدوين كافة المعلومات اللازمة التي تتعلق بك بشكل صحيح في الخانات المخصصة له

الخطوة الخامسة الضغط على أيقونة بحث.

المستندات المطلوبة لنقل النفوس الجديدة

لابد على الشخص العراقي أن يقدم الأوراق والوثائق الضرورية لكي يتم نقل النفوس بدولة العراق ومن ضمن هذه المستندات ما يلي: