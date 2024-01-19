تسريب الحلقة الـ 7 والـ 8 من المسلسل “القنوات الناقلة لمسلسل حالة خاصة 2024”

القنوات الناقلة لمسلسل حالة خاصة 2024 مسلسل “حالة خاصة” يعد واحدا من المسلسلات المصرية المحبوبة، في الساعات الأخيرة، أثار مسلسل “حالة خاصة” إعجاب الجماهير في مختلف الدول العربية والكثير من الأشخاص يبحثون عن المعلومات حول القنوات التي تقوم بنقله.

القنوات الناقلة لمسلسل حالة خاصة 2024

بعد الإعلان الترويجي الرسمي الذي تم نشره على منصة Watch It، لقد حظي هذا الإعلان بتفاعل واسع وتوقعات عالية لنجاح المسلسل.

القنوات الناقلة لمسلسل حالة خاصة

منذ 3 يناير 2024، يعرض المسلسل على منصة Watch It حصريا، وكل يوم أربعاء يتم عرض حلقتين في تمام الساعة 12:00 ظهرا.

حيث يتم عرض المسلسل كل يوم خميس على إم بي سي مصر وكل يوم جمعة على قناة أون إي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة تتميز هاتان القناتين بتقديم محتوى درامي عالي الجودة ومتميز.

أبطال مسلسل حالة خاصة

حيث يتصدر الفنان طه دسوقي.

الفنانة غادة عادل.

الفنان أحمد طارق.

الفنانة الشابة هاجر السراج.

الفنان حسن أبو الروس.

الفنانة أحمد الأزعر.

الفنانة وئام مجدي.

الفنانة علي السبع.

الفنانة ادم وهدان.

الفنانة ادم النحاس.

وتمتد السلسلة لعشر حلقات، من تأليف مهاب.

نبذه عن احداث مسلسل حالة خاصة

تدور قصة المسلسل “حالة خاصة” حول شاب يدعى نديم، الذي يعاني من مرض التوحد، لكنه يتمتع بذكاء وقدرة فائقة على الاستيعاب، يعمل نديم في مجال المحاماة، ويتميز بقدرته الفائقة على التفكير والتحليل، يحاول زملاؤه في العمل دائما سرقة أفكاره، حيث يقوم بوضع خطة لتحقيق طموحاته في عالم المحاماة، ويحلم بأن يكون له اسما كبيرا.