تأجيل تاريخ إيداع رواتب شهر يناير للموظفين 2024 لهذا السبب!! وزارة المالية توضح..

تاريخ إيداع رواتب شهر يناير للموظفين 2024 يعتبر صرف المرتبات للعاملين في الدولة حدثا هاما في حياتهم المالية، حيث يمكن أن يسهم في تلبية الاحتياجات الشهرية وتأمين النفقات الأساسية، من المقرر أن تستمر عملية صرف مرتبات شهر يناير 2024 على مدار 5 أيام، بدءا من يوم الأحد الموافق 21 يناير وحتى يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024.

تاريخ إيداع رواتب شهر يناير للموظفين 2024

يجب الانتباه إلى أن يوم الخميس 25 يناير سيكون إجازة رسمية، وبناء على ذلك، قد يؤدي ذلك إلى تغيير في جدول صرف المرتبات، يرجى متابعة الإعلانات الرسمية أو التواصل مع الجهة المعنية للتحقق من أي تحديثات أو تعديلات على جدول صرف إلى يوم اخر.

طرق صرف الرواتب في مصر

المواطنون لديهم عدة خيارات لسحب معاشات التقاعد في مصر، ومن بين هذه الخيارات:

يمكن للمواطنين سحب معاشاتهم من خلال فروع البريد المصري المنتشرة في مختلف المناطق.

يتيح للمواطنين سحب معاشاتهم عبر ماكينات الصراف الالي المتاحة في البنوك.

يمكن استخدام منافذ شركة فوري لسحب الراتب، وهي خدمة تقدمها العديد من المؤسسات لتسهيل عمليات السحب.

يستطيع المواطن صرف راتبه عن طريق حسابه في البنوك التجارية المعتمدة.

زيادة الحد الأدنى والأقصى لمعاشات المتقاعدين