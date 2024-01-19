“هنـــا” رابط نتائج التعليم الأساسي 2024 الترم الاول لجميع الصفوف الدراسية بالاسم فقط

العديد من الطلبة والطالبات يقومون بالتساؤل عن رابط نتائج التعليم الاساسي في هذه الفترة الجارية ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم توضح أنه إلى هذا الوقت الجاري يقوم الطلبة والطالبات بتأدية الامتحانات الخاصة بهم، فلم يتم الانتهاء من تلك الامتحانات إلى هذا الوقت الجاري التي تتعلق بالفصل الدراسي الاول ومن المعروف أن النتائج الخاصة بالطلاب سوف يتم الكشف عنها بعد الانتهاء من الامتحانات وفيما يلي سوف نتعرف سويا على جميع التفاصيل التي تخص الحصول على النتائج.

رابط نتائج التعليم الأساسي 2024 الترم الاول

بينت وزارة التربية والتعليم أن نتائج التعليم الاساسي سوف تظهر بجميع الطلبة والطالبات عقب الامتحانات الخاصة بهم هنا، إذ إنه إلى هذا الوقت الجاري لم يتم الانتهاء من تأدية الطلاب لامتحاناتهم، وقد أوضحت الوزارة ايضا انه سوف يتم الانتهاء من تلك الامتحانات قريبا للغاية كذلك أن وزارة التربية والتعليم قد بينت أن النتيجة سوف يتم الكشف عنها بعد اعتمادها وتصحيح الأوراق ومراجعة الدرجات.

بوابة نتائج التعليم الأساسي

قامت وزارة التربية والتعليم بالكشف على أن جميع الطلاب سوف يكونوا بإمكانهم التعرف على النتيجة الخاصة بهم بكل سهولة ويسر من خلال الموقع الرسمي الخاص ببوابة التعليم الأساسي من هنا، إذ إنها قالت إنه يمكن الحصول على النتيجة من خلال تلك البوابة المتوفرة من جانبها للطلاب عقب ظهور النتيجة والكشف عنها وكذلك اعتمادها بشكل رسمي، وهذا بكتابة الطلاب الارقام جلوسهم عقب الدخول على رابط البوابة والسير على الخطوات الخاصة بالاستعلام عن النتائج.