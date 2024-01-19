مش هتلحق تبني.. ارتفاع غير متوقع في أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 2023/1/19 للمستهلك في جميع المصانع

شهدت أسعار مواد البناء اليوم الجمعة الموافق 19 يناير 2024 زيادة تزامنا مع بداية العام الجديد، حيث ارتفعت تكلفة إنشاء الهيكل الخرساني لبناء البنايات والوحدات السكنية بصورة ملحوظة مما جعل العديد من الشباب يعانون عند البحث على مسكن آمن، إذ بلغ سعر طن أسمنت التسليح نحو 2.150 جنيه وسجل طن حديد عز سعر 43.000 جنيه، وبرر خبراء الاقتصاد أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

أسعار مواد البناء اليوم

وبسبب شح الدولار الأمريكي داخل البنك المركزي ارتفعت أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 19 يناير 2024، ففي الأيام السابقة شهد السوق المصري تأرجحا وتذبذبا في الأسعار بشكل كبير مما جعل التجار والمواطنين يراقبون الأسعار بكل لحظة وحرص، وفيما يلي أهم التفاصيل:

أسعار الأسمنت اليوم

سجل سعر طن حديد أسمنت المنيا 2.050.

وصل ثمن طن أسمنت السويس عند 2.100 جنيه.

بلغ طن أسمنت حلوان سعر 2.040 جنيه.

شهد طن أسمنت المخصوص استقرارا عند سعر 2.060 جنيه.

كما سجل سعر أسمنت الاسكندرية الماكس قيمة 2.270 جنيه.

أيضا ارتفع سعر طن أسمنت الممتاز حيث بلغ قيمة 2.100 جنيه.

بينما ثبت ثمن طن أسمنت وادي النيل عند 2.020 جنيه.

أما بالنسبة لسعر الأسمنت المخلوط لشركة التعمير للتشطيبات فقد بلغت قيمة 1500 جنيه.

يتراوح سعر الأسمنت الأبيض من رويال المنيا للعمران بين 888-1250 جنيه.

أسعار الحديد اليوم

جاءت أسعار مواد البناء حسب التقارير على النحو التالي: